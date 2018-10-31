Сладкий скандал: Дзидзьо поддержал шестиклассницу

Певец Дзидзьо встретился с харьковской школьницей, история которой всколыхнула Украину.
Об этом речь идет в сюжете ТСН. Утро.
Напомним, 12-летнюю девочку, не угостили в тортом на школьном празднике, потому что ее родители не сдают деньги в школьные фонды. Глава родительского комитета - учитель информатики - пристыдила Диану перед классом.
Однако, история быстро получила огласку, а школьника многочисленную поддержку от простых людей. В результате скандала учительницу информатики, которая публично опозорила девочку, исключили из родительского комитета и уволили со школы. Директору школы объявили выговор, а классного руководителя - отстранили от работы.
Кроме того, школьницу поддержали и известные личности - например, артист Дзидзьо узнав об истории девочки, встретился с ней, чтобы лично пригласить на премьерный показ своего нового фильма в Харькове.