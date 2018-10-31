Сладкий скандал: Дзидзьо поддержал шестиклассницу

31 октября 2018 г. 13:18
Источник: ТСН
652 просмотра

Певец Дзидзьо встретился с харьковской школьницей, история которой всколыхнула Украину.

Об этом речь идет в сюжете ТСН. Утро. 

Напомним, 12-летнюю девочку, не угостили в тортом на школьном празднике,  потому что ее родители не сдают деньги в школьные фонды. Глава родительского комитета - учитель информатики -  пристыдила Диану перед классом.

Однако, история быстро получила огласку, а школьника многочисленную поддержку от простых людей. В результате скандала учительницу информатики, которая публично опозорила девочку, исключили из родительского комитета и уволили со школы.  Директору школы объявили выговор, а классного руководителя - отстранили от работы.

Кроме того, школьницу поддержали и известные личности - например, артист Дзидзьо узнав об истории девочки, встретился с ней, чтобы лично пригласить на премьерный показ своего нового фильма в Харькове.

"Для меня это очень важно, вообще не верится", - призналась Диана.
 
Дзидзьо также призвал школьников быть добрее к сверстникам и пообещал привезти подарки, если дети будут честными.
 
"Я хочу сказать тем кто такое сделал. Люди, отныне Дианка - моя коллега. И если вы будете иметь какие-то вопросы, я просто приеду и выясню с вами эти вопросы. Давайте не ссориться, а дружить. Если вы будете честными, я заеду к вам в класс с подарками и несколько расскажу. Будьте добрее! "- подчеркнул он. 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.