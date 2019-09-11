Сладкоежка и непоседа – в Экопарке появилась кинкажу

Это животное из семейства енотовидных по размеру больше напоминает небольшую кошку. Это первая кинкажу в Экопарке. Майя – так её зовут – уже прошла карантин, и отныне ее можно увидеть на прогулке. Кинкажу – очень активная, любознательная и не боится людей. Непоседливая и забавная. Это – Майя, первая кинкажу в Экопарке. На Харьковщину Майя приехала пару недель назад из Киевской области, по программе обмена животными. Со всеми подружилась – животное не проявляет тревоги и имеет хороший аппетит.

Алексей Колендовський, заведующий отделом хищников

Ну характер замечательный, видно, с ней там проводили много времени. Она абсолютно ручная. Ей даже можно пальцы в рот засунуть, и она не укусит. Она в хорошем состоянии очень – никакого стресса. Это можно понять – животное или забиваетс в угол, или кушает плохо. У нас все хорошо

Кинкажу – хищное млекопитающее. Эти представители семейства енотовидных живут в Центральной и Южной Америке.

С сегодняшнего дня, после карантина, Майю впервые могут увидеть посетители Экопарка. Осенью и зимой она будет в помещении. Когда потеплеет, работники Экопарка решат, где ее поселить.

Кинкажу – животное ночное. Днем Майя зевает и ищет, где бы спрятаться, чтобы поспать.

Алексей Колендовский, заведующий отделом хищников

Они живут все время на деревьях, в дуплах, и только ночью выходят на охоту. Еще почему называется «кинкажу», это с индийского переводится как «медовый медведь». У нее 15 см язык, и этим языком она берет фрукты, любит все сладкое. Самые спелые фрукты и немного мяса Про склонность кинкажу к сладкому рассказывает и работник Экопарка Николай Бережной.

Николай Бережной, работник Экопарка

Питается она, в основном, сладкими фруктами. Это мед, бананчик. В день у нее уходит грамм 200, в общей сумме, фруктов. Ну достаточно одного раза , она днем не ест, мы просто ставим днем, а питается она ночью

Пока говорит, неугомонная Майя пытается залезть в его сумки и везде, где можно устроиться на ночлег. А вот гулять по травке Майе не нравится. В дикой природе кинкажу почти все время проводят на деревьях. Это позволяет уберечься от опасности – более крупных хищников.

Сейчас Майя – еще и единственная кинкажу Экопарка. Привезут ли ей пару, пока решают.