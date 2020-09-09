Слаженные и обученные – под Харьковом прошли военные учения

На полигоне под Харьковом состоялись батальйонно-тактические учения 92 ОМБр. В современном бою, говорят военные, важно действовать одинаково эффективно в наступлении и обороне.

СЕРГЕЙ СЛЕПОВ, военнослужащий 92 ОМБр:

Наша задача спостерігати та виявити противника. Зараз наблюдаем, потому что техника движется, поднимается пыль по дороге.

Условный противник продолжает наступление и хочет занять траншеи первого эшелона обороны. В это время батальон уже занимает борону. Начинается бой.

В учениях задействованы два механизированных батальона 92 ОМБр. Их цель - научить командиров подразделений и бойцов слаженно действовать в наступлении и обороне.

ПАВЕЛ ФЕДОСЕНКО, командир 92 ОМБр:

Повинна бути слаженість підрозділу. Це саме головне, друге - чотке і правильне прийняття рішення. Від цього рішення залежить життя особового складу та подальші дії бригади.

92 ОМБр с две тысячи четырнадцатого на фронте. В важности таких учений не раз убедились в боях.

ВЛАДИМИР КОРОБКА, командир третьего механизированного батальйону 92 ОМБр:

Мій батальйон отримав завдання з висування з глибини здійснити наступ на урбанізовану місцевість. За моїм задумом, який затвердив командир, батальйон наступав в 2 ешелона. Перший ешелон знищував противника на перших позиціях. Тобто, в перших будівлях. Потім просувався далі, за моєю командою вступав в бій.

Преодоление водной преграды по дамбе. За даными разведки, дамба не заминирована. Бронетранспортеры движутся под прикрытием дымовой завесы.

Дымовая завеса, говорят военные, на видимость для экипажа БТР 4 почти не влияет. Эти машины в бригаде с августа. Двигаются они по системе навигации. Новые бронетранспортеры нахваливает водитель экипажа.

ПОЗЫВНОЙ «ТАКСИСТ»:

Та вона може покруче 70-й машини. Тут і навігація присутня, і екрани везде есть.

В условном бою победителей не бывает. Работу обоих батальонов комбриг оценивает на "хорошо". Говорит: действовали слаженно и оперативно. В таких учениях будут задействованы все батальоны 92 ОМБр.