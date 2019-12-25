Следователя полиции из Харьковской области задержали за продажу служебной информации в Россию

Следователь Главного управления Нацполиции в Харьковской области задержан за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в защищенном виде в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах.

В частности, злоумышленник сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме «Риск» ИТС АПК «Гарт-1», базе данных «Аркан», «Армор» и других.

Так, 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги за свои «услуги» на общую сумму 16350 гривен.

Установлено, что полицейскому неоднократно пересылались деньги с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом.

24 декабря 2019 года правоохранители задокументировали очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 гривен.

После этого злоумышленника задержали.

Сейчас правоохранители проводят обыски и другие неотложные следственные действия и устанавливают других должностных лиц, причастных к этому преступлению.