Следственный эксперимент в центре Харькова: Зайцева рассказала обстоятельства трагедии

Эксперимент назначают на 8 часов вечера, однако следственные действия начинают с небольшим опозданием. Подозреваемую в смертельной аварии 20-летнюю водительницу Лексуса Елену Зайцеву из автозака выводят в наручниках, девушка прячет лицо за капюшоном, ее сразу берут в плотное кольцо полицейские. Зайцева начинает давать показания следователю. А вот журналистов и горожан, по требованию адвоката Зайцевой просят отойти подальше от места проведения следственных действий.

Игорь Волков, следователь

Я вас попрошу, кто не участвует в следственном эксперименте, станьте на тротуар, потому что сейчас начнется движение - для безопасности!

На месте происшествия стоят машины - аналоги тех, которые попали в ДТП. Их ставят на те же места, где они были на момент аварии: Лексус находится на Сумской, а Туарег - на Бурсацком спуске. Подозреваемая в автомобиль не садится, идет рядом и подробно рассказывает о событиях того дня. Девушка, кажется привыкает, к публике, и начинает быстрее размахивать руками и подробно объяснять, что и как происходило. Правоохранители измеряют расстояние между автомобилями на перекрестке. После того, как были проведены необходимые замеры и собраны объяснения подозреваемой, следственный эксперимент завершают. Он длился около часа. Зайцеву быстро отводят назад в автозак, а ее адвокат Юлия Козырь категорически отказывается давать какие-либо комментарии и отвечать вопросы.

Как себя чувствует Лена? Как все прошло? Вы довольны? - Я не даю комментариев!

Следователь по делу объясняет – этот, уже второй по счету эксперимент, был необходим для уточнения показаний подозреваемой. Зайцева начала сотрудничать со следствием и давать показания, хотя раньше этого отказывалась.

Игорь Волков, следователь

Сегодня проводился следственный эксперимент для уточнения показаний подозреваемой. Это все, что я могу сказать. - Вы должны были установить скорость, место столкновения.- Все обстоятельства происшествия по показаниям подозреваемой. Что она могла показать, она показала.

По мнению следователя, эксперимент оказался удачным, дал ответы на некоторые спорные вопросы и позволил уточнить какие-то сомнительные детали. После окончания эксперимента движение в центре города сразу же было восстановлено.