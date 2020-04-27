Следствие по делу "черного лесоруба" Сысы завершено

НАБУ и САП завершили расследование в отношении Виктора Сысы - бывшего директора Гутянского лесного хозяйства, которого поймали «на горячем» во время предоставления взятки в размере $100 тыс. детективу НАБУ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
Следствие установило, что руководитель лесхоза предложил детективу Национального бюро деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, в рамках которого расследовали противоправное отчуждение значительных объемов неучтенной древесины и продажу лесоматериалов по заниженным ценам в пользу частных компаний, подконтрольных Сысе.
Напомним, 30 октября 2019 руководителя лесхоза Виктора Сысу задержали, а 31 октября ему сообщено о подозрении. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2019 года.