Следствие по делу "черного лесоруба" Сысы завершено

27 апреля 2020 г. 14:13
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НАБУ и САП завершили расследование в отношении Виктора Сысы - бывшего директора Гутянского лесного хозяйства, которого поймали «на горячем» во время предоставления взятки в размере $100 тыс. детективу НАБУ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
 
Следствие установило, что руководитель лесхоза предложил детективу Национального бюро деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, в рамках которого расследовали противоправное отчуждение значительных объемов неучтенной древесины и продажу лесоматериалов по заниженным ценам в пользу частных компаний, подконтрольных Сысе.
 
Напомним, 30 октября 2019 руководителя лесхоза Виктора Сысу задержали, а 31 октября ему сообщено о подозрении. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2019 года.

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