Следствие по делу "черного лесоруба" Сысы завершено

НАБУ и САП завершили расследование в отношении Виктора Сысы - бывшего директора Гутянского лесного хозяйства, которого поймали «на горячем» во время предоставления взятки в размере $100 тыс. детективу НАБУ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Следствие установило, что руководитель лесхоза предложил детективу Национального бюро деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, в рамках которого расследовали противоправное отчуждение значительных объемов неучтенной древесины и продажу лесоматериалов по заниженным ценам в пользу частных компаний, подконтрольных Сысе.