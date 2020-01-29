Сливочное масло "Богодуховского молзавода" оказалось фальсификатом

29 января 2020 г. 17:48
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В действиях ООО "Богодуховский молзавод" выявлены признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

"Установлено, что в действиях ООО "Богодуховский молзавод", которые заключаются в указании на упаковке продукта под названием "масло сливочное "Селянське" 73%" ТМ "Богодуховский молзавод" ложных сведений о виде продукта "масло", в то время как в этом продукте имелись немолочные жиры, содержатся признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение", - сказано в сообщении.

 

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