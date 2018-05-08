Сломанные почтовые ящики и руины вместо ступенек. Харьковчане добиваются ремонта подъезда уже несколько лет

08 мая 2018 г. 19:59
Автор: Лариса Говина

Выход на улицу для пенсионера Марка Мироновича в последнее время превратился в настоящее испытание. Не споткнуться очень тяжело, рассказывает он, от ступенек на входе в подъезде остались одни руины. И переживает, что 9 мая, когда он привык принимать поздравления как ветеран Второй Мировой войны письма почтой до него не дойдут, а все желающие зайти в гости могут упасть и получить травму.

Марк Миронович, пенсионер:

Ящики наши письменные, все поломанные, если приходит почта, часто пропадает, но главное, чтоб сделали хоть вход, чтоб я мог... Не я, а пенсионеры. Уже несколько человек разбили ноги. Я с палкой, я еле хожу, меня выводят. А потом ребята помоложе, меня потом заводят в подъезд.

Соседи Марка Мироновича говорят, подъезд не ремонтировался годами. Картину с разрушенными ступеньками дополняют стены с ободранной краской и сломанные почтовые ящики, жалуются люди, а на некоторых этажах торчат метллические проволоки. Уверяют. уже устали звонить коммунальщикам и добиваться ремонта.

Петр, пенсионер:

Всему ж свой амортизационный срок существует, поэтому, значит, капитального ремонта у нас в подъзде не делали ни разу за это время, изношенные эти ящики, грязь, паутина на кабелях на всех эта.

Екатерина, пенсионерка:

Я делаю вот такие шажки, удобно мне? Конечно, неудобно. Да еще станешь на камешек, а ноги-то больные, подскользнешься и держаться не за что. А упадешь, лечиться за что?

Тем временем. в пресс-службе мэрии говорят, в данный момент существует только одно обращение от жительницы дома по улице гвардейцев Широнинцев, 50 о срочном проведении ремонтных работ в подъезде и на крыше. Но поступило оно во вторйо половине апреля. поэтому ответ авто получит в ближайшее время, сейчас коммунальщики его готовят. В то же время, в горсовете отмечают, чтобы стать в очередь на ремонт подъезда жителям нужно написать коллетивное письменное или электронное обращение и потом получить подробное разъяснение о том, когда ждать решения проблемы.

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