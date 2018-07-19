Сегодня эта красавица отмечает свой юбилей - слонихе Тенди исполнилось 20 лет. Родилась «девочка» 19 июля 1998 года в Одесском зоопарке. Она является первым слоном, который появился на свет в независимой Украине. Работники зоопарка вспоминают, как они наведывались в Одессу и ждали момента, когда Тенди уже можно будет забрать в Харьков.

Олег Грищенко, зав. зоочасти зоопарка

Несколько раз мы ездили, наблюдали за тем, готова ли она к самостоятельной жизни без мамы. Вот было выяснено, что уже кормление грудью закончено, мама её не подпускает к себе, даёт быть самостоятельной в вольере, и было решение, что надо забирать.

В Харьковский зоопарк маленькая двухлетняя Тенди приехала в октябре 2000 года, с легкостью преодолев практически без остановок, почти десятичасовое путешествие из Одессы, в сопровождении эскорта ГАИ. В зоопарке рассказывают, что до приезда слоненка была проведена полная реконструкция «Дома слонов», так что Тенди ждал новый современный слоновник. На момент прибытия рост Тенди был 1,5 м, а масса всего 770 кг. Она была очень игривой, вспоминает Олег Грищенко, но сначала, говорит, пугалась каждого шороха и пыталась скрыться от «опасности» за сотрудников зоопарка, которые за ней ухаживали.

Олег Грищенко, зав. зоочасти зоопарка

Была очень пугливая, игривая, когда освоилась, в слоновнике. Ну, я помню очень хорошо, её игры такие, вот она играет-играет, а потом что-то испугалась и бежит за меня, за спину и там прячется, несмотря на то, что габариты её каждый год увеличивались, но это она проделывала достаточно долгое время.

Сейчас Тенди существенно подросла, ее рост достигает 2,2 метра, а весит она около 3-х тонн. Изменился и характер: слониха стала спокойнее, хотя иногда, говорят сотрудники зоопарка, ведет себя как маленький слоненок, играется и обсыпается песком.

Юрий Даниленко, заведующий отделом слонов и бегемотов

Утро у Тенди начинается, естественно, с питья и кормления, после чего она выходит в убранный вольер, так же в этом вольере, как я говорил раньше, сделаны такие квесты для неё, то есть «найти и добыть» еду. Также наши слоны спокойно могут лечь спать днём, то есть они абсолютно не зажаты, такие непринуждённые. Они принимают песчаные ванны, мы обеспечиваем им купание из шланга в жаркую погоду.

Любимым развлечением Тенди является купание из шланга, а лакомиться больше всего она любит бананами и свеклой.

В харьковском зоопарке есть традиция, дни рождения слонов отмечают с большим размахом, обычно с играми и конкурсами для детей и взрослых. Однако учитывая реконструкцию зоопарка, в этом году юбилей пришлось отмечать только в кругу сотрудников.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

С самого утра сотрудники зоопарка принялись украшать вольер Тенди, различными композициями, при которых были использованы сено, камыш, хмель, ивовые ветки, и центральной стала надпись "20 лет Тенди" с своеобразным таким сердцем, наполненным различными такими вкусными угощениями, куда вошли: арбуз, дыня, бананы, яблоки, морковь, свекла.

Аккуратно и грациозно именинница перешагнула через праздничную надпись и взялась за угощение. Первыми в ход пошли бананы, далее - свекла, морковь и яблоки. На десерт Тенди оставила себе арбуз и дыню, съев все до последнего кусочка.