Словацко-украинский фильм "Грань" выдвинули на "Оскар"

21 сентября 2017 г. 9:53
Источник: Левый берег
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Словацко-украинский фильм "Грань" ("Межа") Петера Бебьяка выдвинут от Словакии на соискание премии "Оскар".

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил в фейсбуке.

Розенко подчеркнул, что фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета.

Таким образом, номинантами на премии "Оскар" в соответствующих номинациях представлены три украинских фильма: от Украины - "Уровень черного" Валентина Васяновича , от Литвы - фильм о войне на Донбассе "Иней" (ко-продукция Украина, Польша, Литва, Франция) и от Словакии - "Грань" (Украина-Словакия).

Розенко добавил, что премьера "Грани" и ее прокат в украинских кинотеатрах состоится в середине ноября.

Напомним, словацко-украинский фильм "Грань" ("Межа") установил рекорд кинопроката в Словакии, за первый уик-энд фильм собрав более 69 тысяч зрителей в кинотеатрах по всей стране. Фильм уже получил награду кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую режиссерскую работу.

Фильм "Грань" - это криминальный триллер с остросюжетной историей, случившейся на словацко-украинском пограничье в 2007 году. В ленте снялись известные словацкие актеры Томаш Машталир, Эмилия Вашариова, Анды Гриць, Кристина Канатова, а также украинцы Станислав Боклан, Римма Зюбина, Александр Пискунов и Владимир Геляс.

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