Словакия закрыла границы из-за коронавируса

13 марта 2020 г. 10:45
Источник: Левый берег
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Словакия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в фейсбук.

"С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики. Решение обусловлено противодействием распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Напомним, первый случай коронавирусной болезни COVID-19 в Словакии подтвердили 6 марта. Заболевший - 52 летний мужчина. Он не выезжал в ни в одну из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, но его сын, у которого нет симптомов болезни, был в Венеции.

 

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