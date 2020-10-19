"Случилось то, что мы видели ранее в Италии" - Кучер об эпидситуации в Харькове

19 октября 2020 г. 13:34
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В Харькове на фоне роста заболеваемости не хватает врачей, а также больничных коек для лечения коронавируса. В связи с этим, пациентов с COVID-19 приходится размещать в больницах области. Об этом в Telegram заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По его словам, ситуация похожа на ту, которая ранее была в Италии.

"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - написал Кучер.

Глава ХОГА призвал граждан соблюдать карантинные меры, чтобы уберечь тысячи харьковчан от вируса.

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