 

Слушаний по делу о переименовании проспекта Григоренко не будет

27 августа 2019 г. 14:04
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Переименование проспекта Маршала Жукова в Харькове не будет рассмотрено на судебном заседании – суд вынесет решение без непосредственного участия сторон.

Об этом сообщила представитель Института национальной памяти Мария Тахтаулова на своей странице в Фейсбук.

«Судья А. Н. Титов отказал в ходатайстве Игоря Черняка и Дмитрия Булаха в слушании дела о переименовании проспекта Григоренко по правилам общего производства. Это означает, что никаких слушаний не будет. Судья просто вынесет решение на основании исков и письменных объяснений сторон. То есть не будет возможности присутствовать ни истцам, ни общественности, ни юристам горсовета», - пояснила Тахтаулова и добавила, что «суд не увидел в этом деле общественного интереса».

Напомним, 19 июня во время сессии депутаты горсовета поддержали петицию о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова, которая ранее досрочно набрала необходимое количество голосов.

Переименование проспекта горсовет аргументировал тем, что «жизнь и деятельность Жукова Г. К. связанны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны 1939—1945 годов».

По факту переименования проспекта правоохранители открыли уголовное производство.

 

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