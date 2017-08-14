Слушания о повышении тарифов на воду в Харькове: в горсовете сообщили об одобрении, активисты собираются оспаривать решение

На сайте КП "Харьковводоканал" опубликован протокол заседания рабочей комиссии по повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение. По результатам обсуждений, сказано в протоколе, было принято решение поддержать новые тарифы на холодную воду и стоки, а также поддержать Инвестиционную программу предприятия на 2018 год.

В свою очередь, активисты отмечают, что собираются оспаривать данное решение.

Напомним, 8 августа, в здании КП "Харьковводоканал" общественники, представители городской власти и коммунальщики обсуждали повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Активисты возмущались, что предприятие работает непрозрачно и тарифы на услуги "Харьковводоканала" завышены. В свою очередь, представители КП утверждали, что цена на водоснабжение и водоотведение экономически обоснована, поскольку растут расходы коммунальщиков, в частности, связанные с очисткой воды и с оплатой электроэнергии.

Собравшиеся активисты кричали "Ганьба" и предлагали перенести общественные обсуждения на другой день, поскольку для участия в обсуждении всех желающих необходимо помещение больше.

Однако, в горсовете сообщили, что в течение дня будет подготовлен протокол о том, что обсуждения состоялись, активисты в свою очередь утверждают, что есть ряд нарушений и рассматривают вариант обжалования протокола в суде.