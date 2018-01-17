Службы Харьковщины готовы к работе в условиях непогоды - ХОГА

17 января 2018 г. 17:14
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17 января состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

В нем приняла участие председатель ХОГА Юлия Светличная.

Совещание с председателями областных администраций и руководителями соответствующих служб прошло под председательством Вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Участники заседания обсудили ухудшение погодных условий в ряде регионов Украины и выработали план мероприятий по ликвидации последствий возможной стихии.

Говоря о ситуации в Харьковской области, председатель ХОГА отметила, что согласно прогнозам синоптиков, значительного ухудшения погодных условий не ожидается.

«Однако мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в случае их возникновения», - подчеркнула Юлия Светличная.

Она поручила всем ответственным за жизнеобеспечение региона службам, а также председателям РГА и руководителям городов областного значения работать в усиленном режиме и быть круглосуточно готовыми к ликвидации возможных последствий непогоды.

Особое внимание Юлия Светличная уделила вопросу расчистки дорог и обеспечения 100% -го проезда магистралями государственного значения.

«В области есть соответствующая техника, в наличии все необходимые материалы. Государство обеспечило финансирование, мы на местах должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность гражданам. Прошу все службы и районное руководство показывать тот высокий уровень ответственности, который мы демонстрируем два года подряд. Неудовлетворительную реакцию на чрезвычайные ситуации я буду расценивать как служебную халатность», - подчеркнула руководитель области.

Видео: 

Службы Харьковщины готовы к работе в условиях непогоды

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