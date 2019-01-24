Служебное жилье и повышение зарплаты работникам колоний: министр юстиции рассказал об изменениях в тюремной системе в 2019 году

24 января 2019 г. 18:50
Автор: Лариса Говина
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Дом для работников исправительной колонии номер 109 в Дергачах начали ремонтировать в июне прошлого года. Раньше в нем находился склад для хозяйственного инвентаря. Теперь здесь обустроили квартиры для сотрудников, которые приехали в Харьковскую область по ротации из Полтавской.

Иван Буров, сотрудник Дергачевской исправительной колонии:

Ми тут винаймали квартиру безпосередньо і проживали на винайманій квартирі. Безпосередня близкість до засуджених і до місця роботи позитивно впливає на вирішення багатьох проблем, які виникають в порядку несення служби.

Такие дома в течение года будут строить также в других регионах Украины, пообещал министр юстиции Павел Петренко, который прибыл с рабочим визитом в Харьковскую область.

Павел Петренко, министр юстиции Украины:

У керівництва Державної кримінально-виконавчої служби є амбітний план створювати такі анклави, це раніше було розвалене приміщення, яке не було придатне не те, що для проживання, а для будь-яких виробничих цілей в колонії. Але за рахунок власних коштів зробили ремонт і реконструкцію.

По его словам, таким образом в Минюсте планируют привлекать новых работников для тюремной системы и сохранить тех, кто добросовестно выполняет обязанности в течение многих лет. Поскольку в этом году, сказал Петренко, продолжатся сокращения, которые превышали полномочия и были замечены в коррупционных скандалах. По его словам, расследования таких случаев проводятся регулярно.

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Служебное жилье и повышение зарплаты работникам колоний - 24.01.2019

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