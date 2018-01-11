Служебные собаки и катание на приусах: харьковские копы устроили праздник для детей

По центру города - на патрульном Приусе. На борту сегодня экипаж из детского сада. Харьков присоединился к всеукраинской акции «Рождество с патрульными». Малышам дали возможность почувствовать себя под защитой группы быстрого реагирования и оценить сообразительности служебной собаки - патрульные показали детям и родителям некоторые стороны своей работы. На общение с патрульными приглашали всех желающих и, конечно, ориентировались на детскую аудиторию.

Илья

Померил на себя аммуницию, стою в очереди посидеть в патрульной машине, никогда не приходилось в патрульной сидеть

Группа быстрого реагирования и новая для патрульных специальность – кинолог. Со всеми можно пообщаться и спросить что угодно.

Максим Петухов, инспектор УПП Харьковской обл

Про виклики, про автівку, як проходить зміна, що цікавого відбувається, як обладнаний автомобіль, що в ньому є.

Бельгийская овчарка Айда, ориентирована на поиск наркотиков. Понимает владельца с полуслова и мгновенно выполняет команды. В патрульной полиции сейчас десять служебных собак – они ищут оружие и взрывчатку, работают на месте преступления, их задействуют в массовых мероприятиях. Взрослых интересует немного другое - как изменить ситуацию на дорогах и может ли повлиять на нарушителя обычный гражданин.

Юлия

Ми часто становимся свидетелями нарушений. И у меня был вопрос – будут ли наши заявления приняты, на что мне патрульный ответил – у нас должен быть видеорегистратор как у свидетелей.

Очередь желающих прокатиться на служебном авто растянулась на десятки метров. Отбоя от любознательной малышни не было несколько часов.