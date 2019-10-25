Служебный роман: как водитель троллейбуса сделал предложение девушке-кондуктору

Осторожно, двери закрываются

Для Максима это был такой же обычный рабочий день. Он вместе с Дарьей уже два месяца как работают вместе - он водитель троллейбуса, она - кондуктор.

Дарья Котвицкая, кондуктор

Я пошла в конец салона продавать талоны, обслуживать людей, я уже поняла, что что-то не то, когда он меня по фамилии-имени-отчеству назвал

Котвицкая Дарья! Подойдите, пожалуйста, ко мне. Вас зовет водитель срочно. Пожалуйста

Удивленные такой поездкой пассажиры не понимают, что произошло. Троллейбус внезапно остановился.

Дарья Николаевна, выходи за меня замуж, пожалуйста. - Ты серьезно? - Молодец!

Теперь уже молодожены, Даша и Максим, познакомились только этой весной. Встречались 4 месяца. Она работала в киоске на круге троллейбусов, а он - приветливый парень с 31-го троллейбуса, частенько заходил за кофе. Максиму - 28, из них 6 лет служил в Нацгвардии.

Быть кондуктором Дашу пригласил именно он, чтобы быть рядом с любимой. Теперь молодожены работают вместе - всегда на одной смене.

Максим Чирва, водитель троллейбуса

Я решил сделать предложение, поехал купил кольцо, купил цветы. Думаю, ну куда спрятать, спрятал за “сидушку” в “кульке”, здесь вот лежала коробочка с колечком

Даше - 23, имеет четыре образования. Среди ВУЗов - даже институт танковых войск, там выучилась на кризисного психолога. Гулять свадьбу с Максимом планируют уже через месяц.

Дарья Котвицкая, кондуктор

Для меня это было неожиданностью, как и для всех людей, которые ехали. Бабушки были немного в шоке

Дарья рассказывает, что вместе с любимым уже даже определились со свадебным транспортом.

Дарья Котвицкая, кондуктор

Я скажу вам по секрету: у нас будет свадьба на троллейбусе. На этом. - То есть, вы и в загс поедете троллейбусом? – Да! Этим же троллейбусом поедем в загс и в кафе тоже будем ехать тоже на этом троллейбусе

Свадьба будет сине-белая, ведь здесь, в этом троллейбусе и разворачивался их служебный роман.