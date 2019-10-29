 

Смартфон Samsung прилетел из космоса во двор американки

29 октября 2019 г. 12:47
Источник: Pingvin.pro
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Смартфон Samsung Galaxy S10 упал рядом с домовладением американки, прилетев из космоса. 

В технологической компании Samsung недавно появилась странная идея отправить высотный воздушный шар в космос со смартфоном Samsung Galaxy S10, демонстрирующим селфи модели и актрисы Кары Делевинь.

Компания заявила, что ее миссия «Space Selfie» была разработана, чтобы «дать всем шанс увидеть свое лицо в космосе». Она предложила людям загрузить свои собственные фотографии на сайт Samsung Mission Control, чтобы они могли видеть себя на экране смартфона, который дрейфует в космосе. 

Но всего через несколько дней после того, как подобный спутнику объект с Samsung Galaxy S10 направился в небо, он вернулся на Землю, приземлившись на собственность жительницы Мичигана, Нэнси Мамбе-Уэлк. Нэнси и ее муж услышали громкий грохот возле своего дома.

Когда Нэнси увидела находку, то сразу поняла, что та упало с неба. При детальном рассмотрении она увидела фирменный логотип Samsung, а также логотип Raven Industries, компании в Южной Дакоте, которая производит высотные воздушные шары.

Позже Samsung отметила, что проект вышел из строя на 5 дней раньше, чем планировалось. А пуля прошла «мягкую посадку в выбранной сельской местности». Компания стремилась указать, что «инцидентов не было», добавив: «Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это могло вызвать». Рабочий одной из компаний позже собрал обломки. 

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