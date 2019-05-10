Смена табличек вместо ремонта дорог. Почему не все харьковчане одобряют бесконечные переименования?

Петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове появилась одновременно с другой - о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги". Менее чем за двое суток обе набрали необходимое количество голосов для рассмотрения горсоветом - больше 5 тысяч. Мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в сети Фейсбук подчеркнул - если люди проголосуют, инициативу поддержит. И сказал, что по его мнению, снос палатки харьковского евромайдан на площади Свободы и переименование проспекта в честь маршала СССР Георгия Жукова не вызовет конфронтации в обществе.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

То что касается переимнования улиці Григоренка, назад в проспект маршала Жукова, это историческая справделивость и мне очень приято говорить это в День Победы, потому что кто-то захотел это сделать, но я считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь и имеет право его имя носить любой проспект, улица. Я работаю в рамках действующего законодательства. И мы ничего не нарушаем.

Проспект Маршала Жукова переименовали в 2016-м в рамках декоммунизации в честь основателя Украинского Хельсинского союза, диссидента и правозащитника Петра Григоренко. Мнения горожан о возвращении старого названия разделились. Часть людей - "за", часть "против", и большинство считают, что в Харькове есть более важные проблемы.

Алина, харьковчанка:

Я бы оставила старые названия, потому что очень неудобно, особенно приезжим, вот я всю жизнь прожила в Харькове. приехала - мне сложно ориентироваться с названиями, улицами и так далее. Я против переименований.

Роман, харьковчанин:

Лично я отношусь достаточно нейтрально, но мое мнение, что есл иназвать улицу один раз, то лучше оставлять то название, которое было. Так как уже есть прецедент по поводу того, что переименовали улицу и теперь такие ситуации, что хотят вернуть старое название.

Сергей, харьковчанин:

Вот это больше всего бесит, потому что все из нашего кармана. Кто-то там один идет, придумал одно, второй идет - придумал другое. А мы за все платим, получается, мы лохи. Кому это инетересно, не понимаю, если честно.

Оксана, харьковчанка:

Кроме того, что думать все-таки про наименования улиц в одну сторону или другую, было быі лучше отремонтировать дороги, переулки во дворах и убрать некоторые генделыки.

Между тем на заявление мэра и появление петиции отреагировали в Украинском институте национальной памяти. Глава института Владимир Вятрович отметил - соответствующее переименование является нарушением закона. Поэтому, если мэрия примет решение о возвращении старого названия, то обратятся в ГПУ. Несмотря на важную роль Георгия Жукова во Второй мировой войне и освобождении Харькова, его фигура достаточно противоречива, говорят историки, так обратное переименование проспекта неуместно. Жукова называли "кровавым маршалом" еще во времена СССР, подчеркивает координатор «Харьковской топонимической группы», Мария Тахтаулова.

Мария Тахтаулова, координатор «Харківської топонімічної групи»:

Коли він з'являвся на фронтах завжди серед солдат, рядового складу говорили, що це "катафалк приїхав" або "м'ясник". Так його називали, і відсотки втрат в його арміях були значними. Після війни він очолював Міністерство оборони СРСР та був членом президії ЦК комуністичної партії України, і, власне, оці дві посади останні дають підстави говорити, що маршал Жуков підпадає під дію закону "про декомунізацію".

Однако несмотря на активное обсуждение и громкие заявления, на очередном заседании городской комиссии по вопросам топонимики, вопрос о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова в повестку дня не внесли. Переименуют проспект лишь в том случае, если такое решение примут депутаты на сессии горсовета.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью:



У Законі є чітка норма, яка дозволяє не перейменовувати якісь об’єкти топоніміки, які були названі на честь людей, які виганяли ( ну, якось там так сформульовано) виганяли нацизм с Украины.

Между тем, активисты говорят - в Харькове только удобные петиции для представителей власти могут дойти до голосования. Другие, наоборот, блокируются еще на этапе регистрации.

Семен Соха, глава общ. орг. "Традиція і порядок":



Є повідомлення щодо прохання бюджетників, щоб вони голосували, є публічні заклики від профкомів в університетах, наприклад в «ХАІ», щоб студенти підтримували і безпосередньо віддавали свої голоси за свої реваншистські позиції.

Дмитро Булах, голова ХАЦ:



Модерация должна предохранять попаданий петиций с нарушением законодательства. Несмотря на то, что эта петиция она нарушает и набрала уже необходимое количество. Моя позиция, что проблемы в городе Харькове с переименованиями не существует. Это искусственная проблема, которая, по сути, была вброшена позавчера мэром города, для того, чтобы подымать ставки в городе и для того, чтобы раскачивать ситуацию в городе.

В мэрии говорят - петиция в рассмотрении мэра города. Свой ответ он должен озвучить в течение десяти дней.