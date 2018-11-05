Смерть 15-летней девушки под Харьковом: водителей просят пересмотреть видеорегистраторы

Как сообщалось, 2 ноября 15-летняя жительница поселка Бабаи Харьковского района уехала на учебу и домой не вернулась.

На следующий день правоохранители обнаружили ее тело в лесополосе поселка Покотиловка.

Правоохранители просят всех водителей, проезжавших в направлении Мерефянского шоссе от светофора поселка Бабаи - Карачевка до поста полиции Высокий или обратно в пятницу 2 ноября с 6-00 до 10-00 пересмотреть видеорегистраторы.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, правоохранителей интересует видео в это время в районе пешеходного моста Покотиловка - Бабаи до подъема на гору.

Все, кто обнаружит на видео людей на обочинах, просят перезвонить по номеру 0938222339 в полицию Харьковского района.