Смерть 15-летней девушки под Харьковом: водителей просят пересмотреть видеорегистраторы

05 ноября 2018 г. 10:27
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Как сообщалось, 2 ноября 15-летняя жительница поселка Бабаи Харьковского района уехала на учебу и домой не вернулась.

На следующий день правоохранители обнаружили ее тело в лесополосе поселка Покотиловка.

Правоохранители просят всех водителей, проезжавших в направлении Мерефянского шоссе от светофора поселка Бабаи - Карачевка до поста полиции Высокий или обратно в пятницу 2 ноября с 6-00 до 10-00 пересмотреть видеорегистраторы.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, правоохранителей интересует видео в это время в районе пешеходного моста Покотиловка - Бабаи до подъема на гору.

Все, кто обнаружит на видео людей на обочинах, просят перезвонить по номеру 0938222339 в полицию Харьковского района.

 

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