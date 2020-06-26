Смерть иностранца на харьковском стадионе: Кучер предлагает уволить руководителя Центра экстренной медицинской помощи

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер предложил руководителю Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктору Забаште уволиться с занимаемого поста после ситуации на харьковском стадионе, где 24 июня во время игры в футбол скончался 29-летний гражданин Ирака после того, как медики «скорой» не смогли качественно оказать ему помощь из-за отсутствия в авто дефибриллятора.

Соответствующее официальное заявление Кучер опубликовал на своей странице в Фейсбук сегодня.

"Сегодня я хочу сделать публичное заявление по вопросу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Позавчерашняя трагедия возле стадиона "Металлист", смерть 29-летнего иракца, погибшего из-за того, что в скорой не оказалось дефибриллятора, показала, что точка невозврата пройдена. Ситуация в Центре экстренной медпомощи зашла в тупик.⠀

В течение последних месяцев из разных источников я получал множество негативной информации о методах руководства Виктора Забашты, и она разительно отличалась от той картины, которую предоставляло нам руководство Центра. Но смерть иностранного гражданина, у которого было бы больше шансов выжить, если бы в быстрой было необходимое оборудование, стала последней каплей. И мы готовы исправлять эти ошибки.⠀

Я настойчиво предлагаю Харьковскому областному совету освободить Виктора Забашту с должности руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из-за несоответствия занимаемой должности. Более того, я предлагаю Забаште поступить по-мужски, и не дожидаясь решения областного совета, положить заявление об увольнении. Это будет честно и порядочно с вашей стороны, Виктор Федорович", - написал Кучер.

Также он добавил, что распорядится проинспектировать весь автопарк скорой помощи на предмет его укомплектованности, а также руководство области обратится в областной совет с предложением создать рабочую группу по Центру экстренной помощи.

"По результатам проверок мы поставим вопрос тем, кто молчал о дефиците, и будем исправлять положение безотлагательно", - доавил он.⠀

"А родственникам погибшего выражаю искренние соболезнования и готов предоставить любое содействие на харьковской земле и обещаю приложить все усилия, чтобы позавчерашняя ситуация не повторилась", - подытожил глава ХОГА.

Напомним, как сообщалось, на футбольном поле харьковского стадиона «Металлист» вечером 24 июня во время игры в футбол скончался 29-летний мужчина-иностранец.

Полиция установила, что во время игры в футбол 29-летнему гражданину Ирака стало плохо.

На место сразу прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Следователем Слободского отдела полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть» и назначена экспертиза.