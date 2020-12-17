Смерть мэра Харькова Кернеса: комментарий Офиса президента

17 декабря 2020 г. 13:43
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В Офисе президента выразили соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.

«Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках.

Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой», - отмечается в Телеграмм-канале Офиса президента.

«Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти об мэра Геннадия Кернеса.

Сочувствуем близким, семье и харьковчанам», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Геннадий Кернес скончался сегодня в берлинской клинике «Шарите».

В связи с его кончиной в Харькове объявлен трехдневный траур.

По предварительной информации, его похоронят в начале следующей недели в Харькове.

 

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