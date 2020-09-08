Смерть москвича в общественном месте: что учитывать при организации похорон?®

Смерть ходит по пятам каждого москвича, как и любого другого человека. Только никто ее не видит и никак не удастся узнать заранее, когда наступит последний день жизни. Это порой создает дополнительные проблемы родственникам, которым приходится заниматься организацией похорон. И особенно это касается ситуации, если смерть произошла не дома или в больнице, а где-то в городе. Что тогда нужно делать?

Смерть в общественном месте: что делать?

Порой бывает так, что человеку становится плохо где-то в городе. Это может оказаться метро, другой общественный транспорт, магазин или просто улица. Если вовремя прибывает скорая помощь, тогда еще имеется надежда. Но не всегда и врач может оказать помощь. Вот что необходимо знать про такую ситуацию:

на место происшествия вызывается скорая помощь;

когда имеется пульс, человек отправляется в ближайшую больницу;

если речь идет про покойника, машина ритуальных услуг доставляет покойника в морг;

делается вскрытие, чтобы узнать причину смерти и отправляется извещение родственникам.

Родственники должны прибыть в морг и забрать тело умершего. Им на руки сразу выдается результаты вскрытия, что одновременно представляет собой и свидетельство о смерти. А дальше уже необходимо заниматься процессом организации траурного мероприятия.

Подготовка к похоронам

Процесс подготовки к похоронам можно назвать сложным, потому что за короткое время надо побывать в разных местах Москвы, чтобы успеть решить несколько важных вопросов.

Важно подготовить документы, чтобы получить гербовое "Свидетельство о смерти". Надо найти кладбище со свободными участками и решить вопрос с могилой. Следует правильно подобрать гроб и остальные траурные атрибуты. Нужно арендовать катафалк для покойника и автобус для перевозки людей.

А что делать в том случае, если не получится найти участок для могилы на городском кладбище? Тогда в Москве этот вопрос решается с помощью кремации тела умершего человека. Этот вариант обойдется дешевле, чем традиционное погребение.

Чтобы избавиться от лишних проблем, необходимо иметь дело с ритуальной компанией Ритуал.РУ, которая в Москве считается наиболее выгодной по разным показателям. Здесь благодаря наличию сайта https://ritual.ru/ у клиентов имеется возможность заказать онлайн любую услугу, которая касается организации похорон. А если кто согласится на похороны "под ключ", не стоит переживать про оплату. Цены вполне приемлемые, да и качество услуг на высоком уровне. Если нужны траурные атрибуты, их здесь также можно таким же способом заказать.