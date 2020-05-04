Смерть от коронавируса на Харьковщине: что известно о 9-м умершем

04 мая 2020 г. 17:22
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В Харьковской области зафиксировано 9 смертей от COVID-19. В ночь на 3 мая в областной инфекционной больнице от вируса умер 71-летний харьковчанин, который накануне перенес инфаркт. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анну Сухорукову.
 
"Это был больной с инфарктом. Это непосредственно больной с 27-й больницы, который находился в инфарктному отделении там, в реанимационном, и уже в тяжелом состоянии после диагностирования у него COVID переведен в областную инфекционную больницу. Учитывая его сопутствующую патологию, к сожалению, возник летальный случай ", - сказала Сухорукова.
 

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