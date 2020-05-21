Смерть подростка из-за игры в футбол: в деле появилась новая подозреваемая

В деле о гибели подростка во время игры в футбол на спортивной площадке в модульном городке в Харькове появилась новая подозреваемая.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сообщено о подозрении начальнице участка коммунального предприятия в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 275 УК Украины (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правила).

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Евгения Соколова, в ходе досудебного расследования установлено, что начальница участка коммунального предприятия по обслуживанию жилого городка модульного типа дала указание работникам ООО, которые выполняли работы по строительству спортивной площадки, не закреплять на почве ворота для мини-футбола.

Затем, летом 2016 года, подозреваемая дала указание подчиненным работникам коммунального предприятия, которые проводили работы по ремонту спортивной площадки, занести ворота на его территорию и тоже не закреплять их на почве, из-за чего металлическая конструкция часто переворачивалась верхней балкой вниз.

Вследствие небрежного отношения к организации использования спортивной площадки во время игры в футбол погиб подросток.

Вопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемой пока решается.

Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Наопним, как сообщалось ранее, ранее было сообщено о подозрении депутату Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Кроме того, обвинительный акт в отношении директора общества, которое выступало исполнителем строительных работ, по ч. 2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель подростка) направлено в Коминтерновский районный суд Харькова для рассмотрения по существу.