Смерть юноши из-за падения с 18-го этажа. Трагедия на строительной площадке по проспекту Победы

Рабочий день Александры начался вполне обычно. Но около девяти часов утра женщина заметила на улице какую-то суматоху, хотя сначала внимания на нее не обратила. Пока один из покупателей не рассказал, что прямо напротив окон ее магазина погиб строитель, Александра говорит, услышав такое застыла от ужаса

Александра, продавец

Ко мне пришел просто покупатель и спросил. Говорит: «что это у вас тут происходит?». Я говорю: «я вообще не в курсе. Как, напротив висит?» ... и вот только тогда я заметила. - Когда заметили? -Это вот в 9 утра. Где-то вначале 9-го мне сказал мальчик, что висит. Сказали, что висит какое-то время

В соседнем магазине так же не может прийти в себя от ужаса и Татьяна.

Татьяна, продавец

Я даже не знала. Ребята ходят, собираюсь кучками. А проходя мимо, услышала, что труп висит. А как глянула - Это жутко, очень жутко

Все произошло на проспекте Победы. А уже через несколько часов, после происшествия на стройке не нашлось ни одного рабочего. Все надежно закрыто, а на звонки по номерам, указанным на информационном щите, никто не отвечает. По данным правоохранителей, 19-летний рабочий сорвался во время выполнения работ на крыше, с высоты 18-го этажа. Строитель упал на металлический каркас между первым и вторым этажами и от полученных травм скончался на месте

Ирина Мусиенко, нач. отдела мониторинга Шевченковского ОП