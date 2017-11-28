Смертельная анорексия: умирает каждый четвертый заболевший

От опасной болезни страдают даже 8-летние дети.

В мире каждый год умирает 20-25% людей, которые страдают расстройством пищевого поведения – анорексией, к тому же 10-15% анорексиков являются неизлечимыми.

Об этом заявил психотерапевт, руководитель центра по лечению расстройств пищевого поведения Валерий Патонич.

"Анорексия - это единственное психическое расстройство, от которого умирают. 20-25% людей, страдающих этими расстройствами, умирают либо от истощения организма, либо от желудочных кровотечений, либо от суицида. Статистика печальная, учитывая то, что болезнь молодеет, и если раньше к нам попадали клиенты 16-14 лет, то сейчас начинают попадать c 8 лет", - подчеркнул он.

По данным западных изданий, которые ссылаются на результаты опросов, современные дети c маленького возраста не уверены в себе. Девочки уже в 10 лет успевают испытать на себе разнообразные диеты, и что поражает - в возрасте от 6 до 8 уже имеют безумное желание быть стройнее. Такие мнения формируются из-за того, что герои мультиков и детских программ, в основном, неестественно худые. А также берут пример с недовольных своей фигурой женщин.

"Безусловно, на этот процесс нужно влиять: это воспитание семейное, родителей. Одна из главных проблем - детям в первые годы жизни не закладываются базовые потребности: не удовлетворяются потребности в принятии, безопасности, любви, тепле. Плюс многие родители сами страдают расстройствами пищевого поведения, и дети просто копируют их поведение", - отметил психотерапевт.

В то же время он рассказал, что некоторые родители сами провоцируют детей на то, что они болеют анорексией.

"В моей практике был случай, когда отец говорил: "Если ты будешь весить больше 50 кг, я тебя любить не буду". Анорексия - это не только ответственность ребенка, это еще и ответственность родителей, которые не принимают своих детей, которые заставляют их быть какими-то специальными, удобными для них, но не такими, какими они есть", - считает Патонич.

Эксперт посоветовал родителям быть внимательнее к собственным детям.

"Если у ребенка, у девушки, пропали месячные, нужно уже бежать не только к гинекологу, но еще и к психотерапевту, потому что, возможно, это первый симптом появления анорексии ограничительного типа. Девушка может не принимать пищу вместе с родителями, и любые разговоры о еде, о ее теле вызывают у нее раздражение, и она начинает немного даже агресивничать на то, что говорят ей родители. Также это выпадение волос, сухость кожи, резкая потеря веса, желание быть на диетах", - заметил он.

В свою очередь диетолог Александр Кущ уточнил, что при анорексии, когда человек недополучает питательные вещества, в организме начинаются трансформации. Сначала страдают кожа и волосы, но через некоторое время - и внутренние органы.

"Все начинает приобретать характер снежного кома. И, если человек не возвращается к нормальному питанию, если он по-прежнему голодает, то организм уже начинает жертвовать внутренними органами, и органы фактически начинают заниматься самопоеданием. Страдают кишечник, печень, поджелудочная железа, уменьшаются в размерах почки. На вскрытии мы обнаруживаем, например, почки размером с фасолину, а печень, например, размером с теннисный мяч", - заявил он.

По словам экспертов, люди понимают, что с ними происходит, что они имеют критическую худобу, что им нужна помощь.

"Но страх перемен, страх набрать хотя бы 100 грамм веса гораздо сильнее страха смерти. Поэтому они прекрасно могут говорить о том, что они хотят измениться, они хотят изменить свою жизнь к лучшему, они понимают, что с ними сейчас есть, но будут делать все, чтобы только не набрать вес. Делайте со мной все, но только вес мой не трогайте. Анорексия наносит немыслимую душевную боль. Люди находятся в постоянном мышечном напряжении, и получается, что количество потребляемых калорий меньше, чем сжигается калорий в этом напряжении, а если еще родители или общество обвиняет их в том, что они болеют анорексией, это еще дополнительное напряжение, и соответственно, еще больше сжигание калорий", - объяснил Патонич.