Смертельная авария на Сумской: одна из сестер приходит в сознание

Сегодня, 20 октября, одна из пострадавших сестер начинает просыпаться и подавать признаки сознания, а вторая по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе горсовета.

Состояние еще одной пострадавшей в ДТП женщины - стабильное.

Пострадавшего мужчину сегодня перевезут в Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где ему сделают операцию.

В пресс-службе ХОГА от метили, что состояние пациентов Обласной клинической больницы остается без изменений.

Пострадавшая беременная женщина по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна.