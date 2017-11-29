Смертельная авария на Сумской: семьи Берченко и Евтеевых вернули матери Зайцевой деньги

Семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой – водителя, которая совершила ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек. Об этом ТСН сообщила адвокат семей Екатерина Калюжная.

"Семьи пострадавших в ДТП решили вернуть эту так называемую "помощь", потому что не понимают, зачем мать Зайцевой ее предоставила. Защитник подозреваемой Зайцевой попросил орган досудебного расследования приобщить чеки в подтверждение оказания помощи к материалам уголовного производства в качестве доказательства. В то же время, как чеки указывают на то, что указанная помощь является благотворительной. То есть семьи опасаются, что эти "деньги" могут быть использованы позднее в суде, как доказательства добровольного возмещения ущерба для смягчения наказания водителя", - сообщила адвокат Екатерина Калюжная.

В банке возврат средств оформить не смогли, поэтому мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой. При этом мать водителя нашли именно в той квартире, которая семье уже не принадлежит. Согласно реестру недвижимости, на второй день после аварии обладателем стал Станислав Тышкевич - аналогичную фамилию носит бухгалтер на фирме Зайцевых.

Сторона Зайцевой наконец предоставила реквизиты для возврата средств, что сразу и сделали семьи пострадавших. Берченки вернули 100 тысяч, Евтеевы – 50. На имя матери Зайцевой – Татьяны Ивановой.