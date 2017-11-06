Смертельная авария на Сумской: следствие не признало Дронова потерпевшим

Следователь отказал адвокату Сергею Перепелице, который представляет интересы второго участника ДТП на Сумской Геннадия Дронова в признании его подзащитного потерпевшим.

Об этом корреспонденту АТН сообщил сам адвокат.

Адвокат подал жалобу в Киевский райсуд Харькова относительно внесения Дронова в уголовное производство как потерпевшего.

Однако суд отклонил эту жалобу.

Напомню, 18 октября автомобиль Lexus, за рулем которого была 20 летняя Елена Зайцева и Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов столкнулись на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова. В результате аварии, на месте погибли пять человек, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.