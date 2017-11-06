Смертельная авария на Сумской: следствие не признало Дронова потерпевшим

06 ноября 2017 г. 15:15
535 просмотров

Следователь отказал адвокату Сергею Перепелице, который представляет интересы второго участника ДТП на Сумской Геннадия Дронова в признании его подзащитного потерпевшим.

Об этом корреспонденту АТН сообщил  сам адвокат.

Адвокат подал жалобу в Киевский райсуд Харькова относительно внесения Дронова в уголовное производство как потерпевшего.

Однако суд отклонил эту жалобу.

Напомню, 18 октября автомобиль Lexus, за рулем которого была 20 летняя Елена Зайцева и Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов столкнулись на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова. В результате аварии, на месте погибли пять человек, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.