Смертельная авария на Залютинской. Почему дело о ДТП полугодовой давности никак не дойдет до рассмотрения по существу

Владимир Петров, отец погибшего Антона

У него очень тяжелая травма была черепно-мозговая, перелом основания черепа, перелом всего лицевого черепа, ушиб легких, которое, в общем, все осложнилось, утяжелилось, и он прожил чуть более суток в реанимации.

Такие травмы сын Владимира Антон Петров получил в жуткой аварии на улице Залютинской еще в конце июня. Парень ехал на велосипеде, когда его просто снес белый «Мерседес», летевший на скорости.

Водитель поехал прочь, даже не затормозив и оставив сбитого Антона прямо на обочине, рассказывает Владимир.

Сейчас у водителя «Мерседеса» нет ни одной меры пресечения, поскольку домашний арест, который был назначен сначала, закончился, и родные парня переживают, что обвиняемый Сергей Космин может просто покинуть страну.

Владимир Петров, отец погибшего

Пусть хотя бы будет под домашним арестом, потому что насколько мы уже теперь понимаем по самой «справе», изменить эту меру пресечения крайне сложно. Хотя по первоначальным всем данным, конечно, он должен бы быть находитбся «пид вартою», и это, наверное, как-то или ускорило, или было бы уже понятно, куда оно идет. Но сейчас так, как есть, к сожалению, к сожалению, он свободен

Уже в стенах Ленинского суда - снова перенес дела, на этот раз, потому что новый адвокат Космина подал ходатайство в суд, чтобы ознакомиться с материалами досудебного и судебного производства.

Во всех этих действиях мама Антона видит намеренное затягивание процесса, потому что с момента автоаварии прошло уже чуть ли не полгода, а первое заседание по существу никак не произойдет.

Светлана Петрова, мать погибшего

Та сторона вигадує якісь нові і нові причини, щоб це перше засідання – установче - воно ніяк не може відбутися.

А это новый защитник Космина - Игорь Ковбасенко. Адвокат уверяет: его подзащитный свою вину признает, а покинул место ДТП, потому что испугался того, что натворил. А то, что Космин может попросту сбежать и избежать наказания, Ковбасенко говорит, ерунда, на все заседания он появляется.

Игорь Ковбасенко, адвокат обвиняемого

Мій підзахисний у повному обсязі сприяв розкриттю в тій кримінальній справі, у якій його обвинувачують, і він надав усі пояснення для суду, не мав бажання якимось чином заперечувати слідству, у повному обсязі сприяв розслідуванню справи. Я, як спілкувався з моїм підзахисним, то мій підзахисний, він відчуває ту велику втрату - це дійсно це велике горе, людина загинула, дитина загинула.

Более того, Ковбасенко уверяет, когда у Сергея Космина закончилась мера пресечения - он работал, чтобы перевести родителям погибшего хоть какие-то деньги.

Игорь Ковбасенко, адвокат обвиняемого

Я вказую на ті обставини, що з вересня у мого підзахисного зовсім ніякого нема запобіжного заходу, але мій довіритель з’являється до суду. Перерахував 15 тисяч на адресу потерпілої сторони, сам відчуває цю боль.

Однако родители Антона Петрова говорят, что будут настаивать на строжайшем законном наказании, никаких денег они не хотят, ведь ни одна сумма не заменит им погибшего сына, говорит Светлана.

Светлана Петрова, мать погибшего

Він зв’язувався з моїм чоловіком, питався розказати, що він все порішає всі питання, на нашу адресу приходив перевод на 5 тисяч гривень, ми від нього відмовились.

Следующее заседание, где будут заново избрать меру пресечения водителю «Мерседеса», состоится 10 декабря.