Смертельная стрельба по отдыхающим в Барвенковском районе: задержанному избрали меру пресечения

30 июня 2020 г. 9:29
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Мужчине, который устроил стрельбу со смертельными последствиями по компании отдыхающих в селе Гусаровка Барвенковского района, суд избрал меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, стрелка отправили под стражу сроком на 60 дней.

В суде задержанный дал пояснения, в ходе которых он признал, что это он стрелял. По его словам,  он подошел к отдыхающим с просьбой отвезти его в село, на что получил отказ. После этого начал делать замечания отдыхающим по поводу мусора, на что, исходя из его слов, на него пошли несколько человек, и испугавшись этого, он начал хаотично стрелять.

Он также рассказал, что пистолет ранее ему передал друг, после чего он его закопал возле мусорника. Однако в этот день он выкопал пистолет и как раз шел с ним.

Напомним, 27 июня в селе Гусаровка Барвенковского района нетрезвый 53-летний местный житель устроил стрельбу из пистолета по компании отдыхающих людей, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

 

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