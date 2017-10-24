Смертельное ДТП 2008 года: виновник аварии опять попался пьяный за рулем

Подозреваемый в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Mitsubishi L-200", выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в Харькове и сбил людей. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибло 6 людей (среди них двое детей и беременная женщина).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратруры в Харьковской области.

Тогда прокуратура доказала в суде вину водителя. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил ему суровое наказание, предусмотренное этой статьей УК Украины - 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы в сентябре 2015 года, Полтавец не стал на путь исправления и сел за руль в нетрезвом виде. При этом он нарушил установленный судом запрет на вождение автомобиля. Права у Полтавца были изъяты судом тогда же.

Теперь нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на неотбытую часть по предыдущему приговору (2 года 7 месяцев и 17 дней) и 1 год лишения свободы за новое преступление.

На данный момент досудебное следствие продолжается.