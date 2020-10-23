Смертельное ДТП на окружной возле Экопарка: водителя Toyota взяли под стражу

Сегодня, 23 октября, 19-летнему харьковчанину, подозреваемому в ДТП на окружной возле Экопарка, где погиб сотрудник ГСЧС и его 15-летняя дочь, избрали меру пресечения.

Как сообщает Суспільне, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения водителю Toyota в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

В судебном заседании адвокат подозреваемого просил суд избрать его подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, и харьковчанина взяли под стражу до 19 декабря.

Напомним, 21 октября около 7:00 на 493 км трассы "Киев-Харьков-Довжанский" столкнулись автомобили Lanos и Toyota.

В результате аварии погибли 41-летний водитель, начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части и его 15-летняя дочь - пассажир Lanos. За рулем Toyota был 19-летний харьковский студент, вместе с ним ехал 21-летний пассажир. Они не пострадали.

Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Подозрение объявили 19-летнему водителю Toyota. По предварительным данным полиции, он был пьян.