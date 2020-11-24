Смертельное ДТП на проспекте Ландау: водителю объявили о подозрении

Следователи сообщили о подозрении водителю, который совершил смертельное ДТП днем 23 ноября около 14:50 по проспекту Льва Ландау.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200» двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской и допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения иномарки.

В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний харьковчанин получил травму головы и погиб на месте.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.