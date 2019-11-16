Смертельное ДТП на Сумской: адвокат Дронова подал кассационную жалобу на приговор

Адвокат Геннадия Дронова, которого вместе с Еленой Зайцевой признали виновным в совершении смертельного ДТП на Сумской с шестью погибшими и пятью пострадавшими, обжаловал приговор в Верховном Суде.

Как сообщает UA. Харьков, адвокат Сергей Перепелица, который защищал Дронова в суде первой инстанции, подал кассационную жалобу на приговор.

Вместе с тем Перепелица сообщил, что сейчас у осужденного Дронова - новый адвокат, имя которого ему неизвестно.

Напомним, в октябре 2017 года на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volksvagen Touareg и Lexus. От удара последний автомобиль выбросило на тротуар, где стояли люди. Автомобиль сбил 11 человек, стоявших в тот момент на тротуаре. В результате ДТП погибли 6 пешеходов. 5 человек были травмированы.

Суд признал обоих водителей виновными в совершении смертельной аварии и приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы.

В августе Апелляционный суд оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений. Сейчас Геннадий Дронов отбывает наказание в колонии на Полтавщине, а Елена Зайцева - в исправительном центре в Днепропетровской области.