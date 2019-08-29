 

Смертельное ДТП на Сумской: Дронова этапировали в колонию на Полтавщине

29 августа 2019 г. 12:30
Источник: 112.UA
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Приговоренного к 10 годам заключения по делу о смертельном ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29 в Полтавской области. Об этом сообщает Медиапорт со ссылкой на защитника Дронова Сергея Перепелицу.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Харькова оставил без изменений приговор суда, согласно которому виновных в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов.

В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

Версия защиты Зайцевой: в ДТП виноват водитель Touareg, который двигался на желтый свет светофора. Защита Дронова это обвинение опровергает, заявляя, что водитель Touareg ехал на зеленый свет. Ранее Дронов проходил по делу как свидетель. Позже суд отказался признать его потерпевшим. 

В начале ноября Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан"). По этой же статье обвиняют и Елену Зайцеву.

Суд Харькова назначил Зайцевой и Дронову по 10 лет лишения свободы, признав их виновными.

 

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