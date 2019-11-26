Смертельное ДТП на Сумской: в ГБР рассказали о расследовании по наркологу, отбиравшему анализы у Зайцевой, и следователю

В ГБР продолжается досудебное расследование касательно нарколога Федирко и следователя Волкова, которые принимали участие в расследовании смертельного ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции журналистам начальник следственного Территориального управления ГБР в Полтаве.

В частности, о том, что Волков не отдал наркологическим экспертам документы для установления состояния Зайцевой. Из-за чего эксперты не смогли установить, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения. А также то, что Федирко не взяла у Зайцевой достаточное количество анализов, что, по её словам, было сделано по руководству следователя Волкова.

"С точки зрения следствия, и нас, как следователей, тех, кто дает оценку тем или иным событиям и доказательствам, объясняю, что любые показания, предоставленные свидетелями или экспертами в судебном заседании, должны быть оценены судом - никем другим. С нашей точки зрения, с учетом именно той резонансности уголовного производства было принято решение, что все-таки суд должен дать оценку в совокупности всех доказательств", - отметил Алексей Новиков, зам.директора, нач.следств.упр.Тер.упр. ГБР в Полтаве.

Тем временем харьковский адвокат, представлявший интересы некоторых потерпевших по делу о кровавом ДТП на Сумской, Дмитрий Марцонь, в соцсети Фейсбук написал, что его сегодня не пропустили на брифинг ГБР.

«Вчера я узнал, что руководство территориального органа ГБР в Полтаве (к компетенции которого относится и Харьков) будет проводить сегодня открытый брифинг в 12:00. Конечно, меня очень заинтересовала возможность получить информацию о ходе расследования, о том какие мероприятия проводятся и публично задать вопрос в присутствии журналистов. Именно так я это проходит во всем цивилизованном мире - открытые брифинги, публичные дискуссии является основой европейской демократии.

Сегодня с утра мы связались с пресс-секретарем ГБР О.Билкой и отметили, что планируем быть на мероприятии. Мероприятие открытое. Также нам сообщили достоверно о вопросе расследования дела # ЗайцеваДронов, который будет ключевым в этом брифинге.

И вот мы специально вырвались из суда и приехали на место.

Скажу только, что такого я давно не видел. "Списочки угодных", люди , которые силой запрещают попасть на открытое мероприятие и не хотят представляться, охрана которая "не имеет связи ни с кем" - я надеялся, что остались в 2013 году, но, к сожалению, нет ...», - констатировал адвокати добавил, что надеется на реакцию.

Также Марцонь отметил, что с сентября прошлого года следователь связался с ним и его доверителями всего1 раз.

"Однако в публичных заявлениях ГБР указывал, что "активно сотрудничает с нами", - добавил адвокат.