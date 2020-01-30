Смертельное ДТП на Сумской: назначена дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Дронову и Зайцевой

30 января 2020 г. 10:05
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Верховный Суд 3 апреля рассмотрит кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.

Так, Верховный Суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении Дронова и Зайцевой по кассационным жалобам их адвокатов на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 на 10:30 3 апреля 2020.

Напомним, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП, повлекшего смерть 6 человек, и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

После приговора адвокат осужденного Геннадия Дронова подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без движения из-за допущенных ошибок и дали защитнику время на их исправление.

Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой в отношении пересмотра или отмены приговора ее подзащитной.

Адвокату Зайцевой также был предоставлен срок для устранения обнаруженных в жалобе недостатков.

 

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