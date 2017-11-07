Смертельное ДТП на Сумской: правоохранители требуют арестовать водителя Volkswagen Touareg

Столкновение двух автомобилей в центре Харькова зафиксировали несколько камер видеонаблюдения - Лексус выезжает на перекресток на красный свет, сталкивается с Фольксвагеном и влетает в толпу. Несколько десятков метров перевернутая машина еще продолжает движение по тротуару. Результат - пять человек погибли на месте, одна девушка через неделю скончалась в больнице, еще пятеро пострадавших до сих пор под наблюдением врачей. 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Лексуса, сразу же задержали, в ее организме эксперты обнаружили опиаты. Содержание под стражей - такую меру пресечения избирает суд для Зайцевой. И через три недели следствие приходит к выводу - в этой страшной аварии не один виновник - Туарег начал движение на желтый.

Олег Бех, начальник ГУНП Харьковской обл.

На сегодняшний день четко определены ПДД, которые он нарушил. Он выехал на запрещенный сигнал светофора, он не убедился в безопасности, и на этом основании следователем это подозрение было оглашено

Водителю Туарега, Геннадию Дронову, после аварии также понадобилась помощь медиков. Мужчина сейчас в больнице - травма шеи и головы. Как и в начале следствия Дронов настаивает - он выезжал на перекресток на свой зеленый сигнал светофора. Лексус справа - не видел.

Геннадий Дронов, водитель Volkswagen Touareg

Я не мог ее видеть, это произошло на 4 секунде, и в этот момент мое внимание было сосредоточено на пешеходном переходе. Я не ожидал что кто-то на такой скорости может нестись на зеленый сигнал светофора и дальше я помню только – сидел в машине, приходил в себя.

Адвокат Дронова говорит - изменение статуса его клиента со свидетеля на подозреваемого произошло после завершения авто-технической экспертизы.

Сергей Перепелиця, адвокат Геннадия Дронова

Експертиза дуже і дуже субьективна, оскільки вона проведена на підставі показань одного свідка. Хоча свідків дуже багато.

В мене є питання до органів досудового розслідування, чому на даний момент не допитані всі свідки. Навіть той же пасажир Туарега.

Сергій Чиж, начальник СУ ГУНП Харьковской обл.

Слідству і експертам авто технікам було достатньо свідчення більше 30 свідків, які майже однакові. Біло достатньо відео, було надано алгоритм і синхронність роботи світлофорів.

Сейчас следователи внесли ходатайство об избрании Геннадию Дронову меры пресечения - содержание под стражей.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Підстава ддля застосування такого заходу є наявність ризиків – що особа буде переховуватися, або впливати. Але скільки пройшло часу – була у Дронова можливість зникнути – була.

В планах следователей - проведение еще одного следственного эксперимента - уже с участием водителя Туарега.