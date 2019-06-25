 

Смертельное ДТП на Сумской: суд принял новое решение по экспертам по делу

25 июня 2019 г. 10:53
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Суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства против экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и пятеро получили травмы.

Об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица, представляющий по данному обвинению интересы осужденного Геннадия Дронова.

«Очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении выводов экспертиз проведенных в ХНИИСЭ им. Бокариуса», - написал адвокат.

Также он опубликовал фото судебного решения от 24 июня.

"Жалобу Перепелицы Сергея Ивановича на постановление от 27 мая 2019 следователя СУ ГУ ЧП Украины в Харьковской области о закрытии уголовного производства (номер дела) удовлетворить. Постановление следователя от 27 мая 2019 о закрытии уголовного производства от 2 апреля 2019 - отменить", - говорится в документе.

Суд также постановил вернуть материалы уголовного производства в следственное управление.

«Очень благодарен судье, который понимает, что такое всестороннее, полное и объективное досудебное расследование!», - написал Перепелица.

Напомним, по делу о смертельном ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года, суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2,3 ст.286 УК Украины   20-летнюю Елену Зайцеву и 42-летнего Геннадия Дронова.

Суд назначил им следующее наказание:

Елене Зайцевой –   10 лет лишения свободы с  лишением права управления автомобилем сроком на 3 года.

Геннадию Дронову  -  10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем сроком на три года.

Также согласно решению суда Дронов и Зайцева солидарно должны выплатить 7,9 млн гривен компенсации.

Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тысяч гривен.

На приговор осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы.

Рассмотрение апелляций на приговор в Харьковском апелляционном суде назначено на 14 августа 2019 года.

 

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