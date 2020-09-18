Смертельное ДТП на улице Залютинской. Почему к водителю, который скрылся с места аварии и уже имел ранее судимость, так мягко относится Фемида?

Жуткая аварии произошла 21 июня около 10 вечера на улице Залютинской. 31-летний Антон Петров ехал привычным маршрутом, и вдруг белый Mercedes-Benz, который пошел на обгон на большой скорости, просто снес велосипедиста и даже не остановился. С открытой черепно-мозговой травмой и кучей повреждений Антон не прожил в больнице и двух суток.

Иван Карпенко, товарищ погибшего

На редкость жизнерадостный, веселый и очень безобидный человек был. Возможно, поэтому всех очень, очень сильно его смерть шокировала. Столкновение случилось на скорости 70 с чем-то километров в час, его самого, водителя, нашли на следующий день около 10 утра и примерно в это же время взяли кровь на экспертизу, и в ней было превышение по промилле.

От страшной трагедии до сих пор не может оправиться семья Антона, друзья, знакомые, и товарищи из музыкальной группы, в которой парень был барабанщиком.

Кроме музыки, Антон Петров посвящал себя еще и актерской игре, вспоминают его товарищи.

- Кто к нам пожаловать изволил? - Здравствуйте Николай Григорьевич. - Сердечно рады.

Больше всего, рассказывает товарищ погибшего Дмитрий Левендаренко, их возмущает рассмотрение дела - ведь подозреваемому вместо двух месяцев домашнего ареста присудили один и тот уже истек. Ибо на первое заседание дела по существу адвокат водителя не явился и рассмотрение перенесли. Поэтому на данный момент водитель Mercedes-Benz может попросту покинуть страну и избежать наказания.

Дмитрий Левендаренко, товарищ погибшего

Возмущает то, что он скрылся, и то, что следствие почему-то не, ну, правоохранительные органы, - не берут его под стражу. Хотя человек, насколько я знаю, был дважды судим и одна из судимостей была за убийство. Я хочу, чтобы он понес справедливое наказание заслуженное.

По словам представителя областной прокуратуры, водитель действительно ранее судим за умышленное убийство, впрочем, еще по старому уголовному кодексу, поэтому сейчас он фактически не имеет судимости, поэтому это никак не будет обременять его наказания за преступление.

А что касается меры пресечения, говорит Дмитрий Чубенко, то прокуратурой ходатайство о его продлении было направлено в установленный законом срок.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь областной прокуратуры в Харьк. обл.

Нажаль, суд не встановив судове засідання у найближчі строки, хоча зобов'язаний це зробити і нажаль, запобіжний захід щодо цієї особи - він закінчився. У найближчому судовому засіданні ми будемо знову клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який був і до цього.

Поэтому прокуратура на этот раз, по словам Дмитрия Чубенко, будет просить два месяца круглосуточного домашнего ареста.

В отличие от прокуратуры, которая вроде бы и действует в рамках закона, но очень медленно, говорят друзья Антона, они готовы сами доказывать, что водитель должен быть под стражей, а не под домашним арестом. Ведь существует большая вероятность, что мужчина просто сбежит, не дожидаясь приговора Фемиды.

Константин Смирнов, товарищ погибшего

Люди, которые с нами связывались, они говорили, что он и до этого, как бы, водил неаккуратно, то есть и в состоянии алкогольного опьянения, бил другие машины. Люди, как бы, видели, что он несся в обратном направлении с разбитым стеклом, не особо соблюдая правила ПДД.

По информации полиции, за рулем Mercedes-Benz был 48-летний житель поселка Солоницевка Дергачевского района.

Олег Мережко, зам. нач. отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьк. обл. (АРХИВ 2 ИЮЛЯ 2020)

Встановлений транспортний засіб Mercedes-Benz, який оглянути й та поміщений на майданчик тимчасового утримання вилучених транспортних засобів. Водієві 30.06 повідомлено про підозру в скоєні злочинів, передбачених 286 частью 2 та ч.1 статтею 135 Кримінального Кодексу України.

Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют и оставление в опасности Уголовного кодекса Украины.

Следующее заседание должно состояться 30 сентября в два часа дня в Холодногорском суде. Если вину мужчины докажут в суде - ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.