Смертельное ДТП под Харьковом: главный архитектор отказался давать показания

Фигурант по делу о смертельном ДТП 19 августа, которое произошло в Волчанском районе, отказался давать показания.

Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области.

64-летний водитель Lexus сослался на ст.63 Конституции Украины, в которой сказано, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких.

По делу назначен ряд экспертиз, в частности, медицинская, транспортная и трассологическая.

Расследование уголовного производства по ч.3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц) продолжается.

Напомним, 19 августа на автодороге "Харьков - Волчанск" в результате столконвения автомобилей ВАЗ и Lexus погибли три человека: 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте, а еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ скончалась в автомобиле «скорой».

64-летний водитель Lexus, которым, по данным СМИ, оказался бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, получил ушиб грудной клетки.