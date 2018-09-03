Смертельное ДТП под Харьковом: главный архитектор отказался давать показания

03 сентября 2018 г. 15:26
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Фигурант по делу о смертельном ДТП 19 августа, которое произошло в Волчанском районе, отказался давать показания. 

Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области.

64-летний водитель Lexus сослался на ст.63 Конституции Украины, в которой сказано, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких.

По делу назначен ряд экспертиз, в частности, медицинская, транспортная и трассологическая.

Расследование уголовного производства по ч.3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц) продолжается. 

Напомним, 19 августа на автодороге "Харьков - Волчанск" в результате столконвения автомобилей ВАЗ и Lexus погибли три человека: 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте, а еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ скончалась в автомобиле «скорой».

64-летний водитель Lexus, которым, по данным СМИ, оказался бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, получил ушиб грудной клетки.

 

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