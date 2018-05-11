Смертельное ДТП под Старым Салтовом: водитель внедорожника не сотрудничает со следствием и пытается его затянуть - полиция

Харьковские правоохранители продолжают расследование уголовного производства по факту гибели в ДТП под старым Салтовом 22-летнего блогера из Харькова.

Об этом в эфире телеканала «ОТБ» сказал начальник ГУНП Украины в Харьковской области Олег Бех.

Начальник ГУНП подчеркнул, что к Дмитрию Одарченко, водителю, который был за рулем внедорожника, органы национальной полиции не имеют никакого отношения, и никаких пропусков ему правоохранительные органы не выдавали.

"Указанное лицо точно не работает в Национальной полиции и в полиции Харьковской области, и не имеет к нам никакого отношения. Он работает в одном из институтов и преподает какие-то дисциплины", - сказал начальник полиции Харьковской области.

По поводу заявления Дмитрия Одарченко, что за рулем внедорожника был не он, а другой водитель, Олег Бех сказал следующее: «Водителем был фигурант дела и он был задержан. У нас достаточно доказательств, что он находился в этом внедорожнике, находился за рулем, поэтому ему было объявлено подозрение, и указанное лицо привлекается к уголовной ответственности». Также правоохранитель добавил, что следствие располагает доказательствами того, что спровоцировал ДТП именно Дмитрий Одарченко.

«Водитель внедорожника "Тойота Ленд Крузер 200" выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с автомобилем "Шевроле Корветт". Это подтверждено, потому что есть достаточное количество свидетелей, есть в наличии предоставленные водителями видеорегистраторы», - сказал начальник ГУНП.

Известно, что в крови водителя внедорожника нашли алкоголь.

По информации Олега Беха, водитель внедорожника не хочет сотрудничать со следствием и всячески пытается его затягивать.

Как сообщалось ранее, в результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser на автодороге под Старым Салтовом в Харьковской области погиб 22-летний водитель, известный харьковчанам как автоблогер «Амигос».

Его 22-летняя пассажир с многочисленными травмами госпитализирована в больницу, но ее жизнь находится вне опасности.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Досудебное расследование продолжается.