Смертельное ДТП возле Чугуева: информация о состоянии пострадавших

Троих пострадавших в аварии под Харьковом выписали из больницы. 4 остаются под наблюдением врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

У одной из пострадавших женщин - перелом таза, у мужчины - ушиб грудной клетки и брюшной полости, а также перелом голени, сейчас они находятся в хирургии.

Еще двое - мужчина и женщина - находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавшие находятся в сознании. У мужчины - тяжелые переломы 2 бедер, он лежит на вытяжке.

У женщины - черепно-мозговая травма, перелом таза и голени, а также есть проблемы с позвоночником. Сейчас женщина проходит дополнительное ​​обследование.

«Угрозы для жизни ни у кого нет ", - сообщили в пресс-службе обладминистрации.