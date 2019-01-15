Смертельное ДТП возле Чугуева: информация о состоянии пострадавших

15 января 2019 г. 11:15
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Троих пострадавших в аварии под Харьковом выписали из больницы. 4 остаются под наблюдением врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

У одной из пострадавших женщин - перелом таза, у мужчины  - ушиб грудной клетки и брюшной полости, а также перелом голени, сейчас они находятся в хирургии.

Еще двое - мужчина и женщина - находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавшие находятся в сознании. У мужчины - тяжелые переломы 2 бедер, он лежит на вытяжке.

У женщины - черепно-мозговая травма, перелом таза и голени, а также есть проблемы с  позвоночником. Сейчас женщина проходит дополнительное ​​обследование.

«Угрозы для жизни ни у кого нет ", - сообщили в пресс-службе обладминистрации.

 

 

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