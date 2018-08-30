Смертельный ботулизм: в Харькове продавцов рыбы оштрафовали на 22 тысячи гривен

30 августа 2018 г. 14:08
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В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области рассказали о ходе расследования случая заболевания семьи харьковчан ботулизмом, в результате которого скончался мужчина.

Как сообщили в службе, по состоянию на 29 августа жена умершего мужчины продолжает лечение в областной клинической инфекционной больнице.

Специалисты службы проверили в селе Ковяги Валковского района магазин, в котором супруги приобрели рыбу, и 5 субъектов хозяйствования - поставщиков рыбной продукции.

В результате проверок работники службы выявили нарушения безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

В связи с этим поставщикам продукции выдали 2 предписания об устранении выявленных нарушений и наложили 1 штраф на сумму 22338 грн.

С целью недопущения в оборот опасной к употреблению рыбной продукции специалисты службы в течение августа проверили 42 поставщиков рыбной продукции.

В ходе проверок выявили 60 кг вяленой рыбы (плотва) без сопроводительных документов.

Выявленная продукция снята с реализации, 3 субъекта оштрафованы работниками лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

 

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