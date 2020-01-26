Смертельный коронавирус: китайские медики назвали первые симптомы заболевания

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым смертельно опасным коронавирусом: это - диарея, тошнота, проблемы с пищеварительной системой.

Об этом сообщает TJoutnal, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки.

Медики пояснили, что у некоторых инфицированных не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По новым данным, они появляются уже на поздних стадиях болезни.

Напомним, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

