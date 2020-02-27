Смертельный коронавирус: в харьковском аэропорту усилили меры безопасности

В Международном аэропорту «Харьков» были введены дополнительные меры безопасности для предотвращения попадания и распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Команда харьковского аэропорта совместно с представителями пограничной службы «Харьков-авиа», таможенного поста «Харьков-аэропорт», санитарно-карантинного отдела ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗУ» и других структур, задействованных в работе аэропорта, согласовала алгоритм действий по обслуживанию прямых рейсов, прибывающих из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания СОVID-19 (согласно перечню, опубликованному МОЗ Украины)», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день Харьков сочетается прямым авиасообщением с такими странами, как Германия, Египет, Израиль.

По данным пресс-службы аэропорта, на данный момент в процессе обслуживания рейсов Дортмунд-Харьков, Шарм-эль-Шейх-Харьков и Тель-Авив-Харьков принимаются дополнительные меры безопасности, а именно:

1. Работники всех служб, участвующих в процессе обслуживания рейсов, снабжены дополнительными защитными средствами.

2. Аэропорт предварительно уточняет информацию у командира экипажа о наличии пассажиров, которые жаловались на самочувствие во время рейса. Если на рейсе есть пассажиры с жалобами, в аэропорт вызывается скорая медицинская помощь и представители санитарно-карантинного пункта для дальнейшей изоляции и проведения медицинского осмотра.

3. Представители санитарно-карантинного пункта (СКП) проводят измерения температуры пассажиров данных рейсов с помощью бесконтактного термометра. В случае выявления у пассажира повышенной температуры врачами СКП применяется вспомогательный комплекс мер.

Сейчас в аэропорту «Харьков» круглосуточно работает санитарно-карантинный пункт.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, все сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным технологическим инструкциям и максимально контролируют ситуацию.