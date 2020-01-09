СМИ назвали еще 15 имен тех, кого отдала Украина в рамках обмена в РФ

09 января 2020 г. 12:45
Источник: Левый берег
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"Слідство.Інфо" опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Об этом говорится на сайте издания, которое получило обменный список из своих источников.

Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

Сергей Шилин

убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР»

Максим Мысяк

обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого

Денис Шатунов

заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка

Всеволод Подольский

стрельба в метрополитене Киева

Виктор Немченко

серийный преступник с 20-летним тюремным стажем

Михаил Титов

убийство жителя Волновахи с целью ограбления

Александр Хаверь

разбой

Николай Тоцин

убийство хозяйки, у которой арендовал комнату

Владимир Конончук

серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы

Андрей Дрозд

убийство военного в Харькове

Геннадий Ольшанский

убийство соседа в пьяной драке

Сергей Комраз

попытка провезти наркотики через границу с Россией

Эдуард Жовтый

серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием

Андрей Присяжный

кража телефонных кабелей «Укртелекома»

Артур Морозов

серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор

 Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.

 

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