СМИ назвали еще 15 имен тех, кого отдала Украина в рамках обмена в РФ

"Слідство.Інфо" опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.
Об этом говорится на сайте издания, которое получило обменный список из своих источников.
Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.
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Сергей Шилин
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убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР»
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Максим Мысяк
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обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого
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Денис Шатунов
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заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка
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Всеволод Подольский
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стрельба в метрополитене Киева
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Виктор Немченко
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серийный преступник с 20-летним тюремным стажем
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Михаил Титов
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убийство жителя Волновахи с целью ограбления
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Александр Хаверь
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разбой
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Николай Тоцин
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убийство хозяйки, у которой арендовал комнату
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Владимир Конончук
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серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы
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Андрей Дрозд
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убийство военного в Харькове
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Геннадий Ольшанский
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убийство соседа в пьяной драке
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Сергей Комраз
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попытка провезти наркотики через границу с Россией
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Эдуард Жовтый
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серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием
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Андрей Присяжный
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кража телефонных кабелей «Укртелекома»
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Артур Морозов
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серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор
Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.